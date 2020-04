Il “pane sospeso” anche in provincia di Agrigento

L’associazione “Assipan”, che riunisce tutti i panificatori della provincia, lancia anche nella nostra provincia l’iniziativa del “pane sospeso” per le persone in difficoltà.

L’idea è semplice: si comprano dei pezzi di pane e si lasciano in panificio, a disposizione di chi non ha la possibilità di comprarne di tasca propria. In questo modo potremo aiutare le persone in difficoltà compiendo un gesto nobile e, contemporaneamente, contrastare gli sprechi alimentari che, oggi più di prima, vanno assolutamente evitati. Inoltre per permettere a tutti di vivere dignitosamente e portare in tavola un pezzo di pane caldo, potremmo dare vita ad una rete solidale di panetterie: ogni sera ognuno di noi potrebbe donare una parte della rimanenza non venduta alle associazioni di volontariato che in questi giorni si stanno adoperando per aiutare la popolazione più debole delle nostre città.