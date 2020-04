La Misericordia di Campobello di Licata saluta il Prefetto Caputo

Questo il messaggio inviato dal nostro Governatore, unitamente a tutti i volontari dell’associazione, al Prefetto di Agrigento Dott. Dario Caputo, trasferito alla Prefettura di Varese dopo due anni di permanenza ad Agrigento.

“Con grande dispiacere apprendo del suo trasferimento. Ho avuto modo di conoscerla, grazie al nostro sindaco Gianni Picone, in occasione della manifestazione svoltasi presso il Comando della Polizia Municipale, in ricordo dell’Agente Nicolò Savarino. Da subito apprezzato la sua disponibilità e la sua umanità. Resteranno indelebili i momenti trascorsi insieme nelle varie occasioni in cui la Misericordia è stata impegnata. Sempre presente ad ogni invito della nostra associazione.

Con grande rammarico per aver perso un uomo di grande valore. Le auguriamo un proficuo lavoro in terra lombarda. Il nostro territorio perde un grande uomo.

Con stima il Governatore della Misericordia Carmelo Vaccaro, unitamente al magistrato e a tutti i volontari.