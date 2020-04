Ribera, 41 tamponi negativi di cittadini rientrati dopo il 14 Marzo

buone notizie arrivano da Ribera. Dal report inviato dall’Asp di Agrigento, comunica il Sindaco Carmelo Pace, 41 persone, rientrati in città dopo il 14 Marzo, sono state sottoposte nei giorni scorsi a tamponi rino faringeo e sono risultati negativi al Covid-19, per cui possono uscire dall’isolamento obbligatorio e rientrare nell’ambito familiare.

Adesso si attendono i risultati di altre 55 persone che ad oggi si trovano in quarantena a casa, e da domani saranno effettuati sempre dall’Asp altri 35 tamponi per i soggetti rientrati in Sicilia.

loading..