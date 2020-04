Slitta al 31 maggio presentazione documenti per contributi assessorato Turismo

Slitta al prossimo 31 maggio la presentazione di documenti relativi alla richiesta di contributi all’assessorato regionale per il Turismo per patrocini onerosi, manifestazioni per favorire la destagionalizzazione e manifestazioni cosiddette “direttamente promosse”.

L’assessore regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina ha firmato il decreto che differisce al 31 maggio 2020 la presentazione della documentazione richiesta, da parte degli uffici, ad associazioni, società, enti che abbiano in itinere con il “Servizio 6 – manifestazioni, spettacolo e iniziative turistiche” del Dipartimento Turismo, ferma restando ogni altra previsione relativa ai regolamenti di carattere non squisitamente temporale.

“Il provvedimento – spiega l’assessore Messina – si inserisce nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e intende agevolare agli operatori che a vario titolo lavorano nello spettacolo e nel turismo