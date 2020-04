Campobello di Licata, Comune: i servizi informatici in emergenza Covid

Nel contesto dell’assistenza “Smart Worging”, la Pubblica amministrazione ha deliberato l’impegno di spesa di 1.500 euro per il servizio di affidamento alla ditta ”Sos Computer”, di La Mendola Carmelo” per la sistemazione di apparecchi e degli strumenti informatici degli uffici comunali e per l’adeguamento dei computer per attivate lo “smart working” “Lavoro agile”. La civica amministrazione, inoltre, ha deliberato l’acquisto dell’uso della licenza ad uso software affidandolo alla ditta “Paypro Global”, con sede legale in Canada, società affidataria della fornitura del pacchetto applicativo “Ammyy Adhi Corrobate”, da installare nelle utenze del Comune e singoli pc dei dipendenti che lavorano da remoto ed individuati dai capisettori. L’importo è di euro 3 mila.

Giovanni Blanda