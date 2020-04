Riceviamo e pubblichiamo:

Salve volevo segnalare che da qualche settimana qualcuno di notte sta aprendo auto in cerca di qualcosa forse dovuto all’attuale crisi. Settimana scorsa zona via Barone lombardo, stamattina abbiamo trovato le auto aperte e messe sottosopra anche in zona via Regione Siciliana e dintorni, speriamo in un maggiore controllo delle forze dell’ordine.