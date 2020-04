Delia, Attivato a Delia un servizio di supporto pedagogico telefonico gratuito, rivolto alle famiglie

<<Scopo dell’iniziativa – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – è di offrire un sostegno a distanza per aiutare le famiglie a gestire questo momento di grande confusione emozionale attraverso un supporto pedagogico telefonico gratuito.

In una fase di emergenza sanitaria come questa abbiamo ritenuto indispensabile dedicare una cura maggiore alle famiglie che stanno vivendo un momento di disagio gravato da altre problematiche e difficoltà >>.

Il servizio, che sarà attivo ogni sabato dalle ore 17,30 alle 18,30 fino al 31 maggio 20120, è stato offerto gratuitamente dalla pedagogista, dottoressa Daniela Strazzeri.

Il progetto prevede i seguenti moduli: come gestire e affrontare la vita in casa, come relazionarsi con i figli o il partner, come trascorrere questo “Tempo”, come accettare questa nuova vita e come avere un atteggiamento propositivo.

Ogni utente potrà usufruire di 20 minuti di consulenza prenotandosi tramite whatsapp al numero 3278206844.

