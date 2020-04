Eliminare sugar tax e plastic tax in Sicilia

“Le aziende della distribuzione di bibite si trovano in una crisi senza precedenti. È il caso della Sibeg che in Sicilia distribuisce per l’etichetta Coca Cola e che annovera oltre 300 dipendenti. Con il blocco di attività commerciali, quali bar, ristoranti, pub e luoghi per eventi, la Sibeg ha fermato anche la produzione e sta attivando le misure per la cassa integrazione. Ritengo opportuno però che al blocco di ogni adempimento fiscale e contributivo deciso dal Governo nazionale, si aggiunga anche l’eliminazione della sugar tax e della plastic tax che sono due degli ultimi balzelli voluti con l’ultima legge di bilancio dello Stato, che penalizzano fortemente aziende come la Sibeg che oltre a dare lavoro a centinaia di dipendenti, crea un indotto per migliaia di occupati. Si vari subito una norma in sede di conversione del Decreto Cura Italia per abolire Sugar tax e plastic tax per ridare respiro a chi produce ed è la spina dorsale dell’economia del nostro Paese”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

