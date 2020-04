Emigrato negli Usa dona pasta e passata di pomodoro ai poveri

Un emigrato originario di Villabate, paese in provincia di Palermo ha deciso di donare pasta e pomodoro ai poveri del paese.

Il gesto è di Tonino Fontana villabatese residente negli Usa nello Stato del New Jersey da diversi anni, ha deciso di donare in occasione dell’emergenza Coronavirus, alla comunità villabatese tramite Totò Troìa, suo amico di infanzia e direttore della Compagnia Teatrale Gli Amici dell’Arte, 500 chili di pasta e 200 chili di passata di pomodoro.

Questi beni di prima necessità donati saranno suddivisi equamente e consegnati a Totò Troìa che, con Alessandra Nicosia e Giovanni Pitarresi, componenti della compagnia teatrale a loro volta li consegneranno alle Caritas delle 4 Parrocchie Villabatesi che si stanno occupando della distribuzione alle famiglie meno fortunate.

Una parte andrà ad Alessandro Ciminna, titolare del Ristorante Ferro Di Cavallo 2 che si occuperà di preparare e garantire ogni giorno 100 pasti caldi per i bisognosi.

Un gesto di grande generosità e solidarietà da parte di un “Batioto Doc” che pur lontano fisicamente, fa sentire tutta la sua vicinanza alla comunità Villabatese.