L’olio della Lilt donato alla Caritas e alla Mensa della Solidarietà

D’intesa con la LILT nazionale (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), nell’intento di esprimere un significativo e concreto messaggio di solidarietà e continuare a prendersi cura dell’altro, la LILT della provincia di Agrigento ha deciso di donare un kit di 120 bottiglie di olio extra vergine, solitamente distribuite in marzo in occasione della Settimana della Prevenzione oncologica (quest’anno annullata a causa dell’emergenza coronavirus), destinandolo alle persone più bisognose.

La LILT di Agrigento, che in queste settimane si è già mobilitata per continuare a essere vicina ai pazienti oncologici fornendo supporto psicologico e continuando a svolgere il prezioso servizio di accompagnamento dei pazienti per effettuare la radioterapia a Palermo e ad Agrigento, ha donato l’olio evo emblema della dieta mediterranea e simbolo della prevenzione oncologica, rinunciando a un piccolo autofinanziamento.