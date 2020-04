Protezione Civile del Libero Consorzio invita aziende e privati a partecipare alle donazioni di beni di prima necessità per famiglie bisognose

We support each other” della stessa fondazione per aiutare le famiglie in difficoltà economica ha avuto dunque un primo riscontro positivo sul territorio, e la piena collaborazione offerta dal Libero Consorzio consentirà, tramite le associazioni di volontariato iscritte al registro provinciale di protezione civile, di mettere a disposizione derrate alimentari e altri beni di prima necessità ai Centri Operativi Comunali (COC) già attivi sul territorio. Sono già diverse le richieste pervenute all’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento da parte di alcuni sindaci dei comuni agrigentini per disporre dei beni di prima necessità messi a disposizione dello stesso Ufficio dalla fondazione “Agireinsieme”. Il progetto “” della stessa fondazione per aiutare le famiglie in difficoltà economica ha avuto dunque un primo riscontro positivo sul territorio, e la piena collaborazione offerta dal Libero Consorzio consentirà, tramite le associazioni di volontariato iscritte al registro provinciale di protezione civile, di mettere a disposizione derrate alimentari e altri beni di prima necessità ai Centri Operativi Comunali (COC) già attivi sul territorio.

Diverse le aziende che hanno aderito al progetto, e anche alcuni privati cittadini hanno dato in questo senso la loro disponibilità. Per questo, il Libero Consorzio ribadisce l’invito a quanti vorranno unirsi a questa filiera di solidarietà a contattare il numero telefonico per le emergenze: 3336141869 (abitualmente attivato dall’Ufficio di Protezione Civile per altre criticità) per donare esclusivamente beni di prima necessità che la Protezione Civile consegnerà ai Centri Operativi Comunali per la distribuzione alle famiglie.