Attrezzature per l’Ospedale di Agrigento, il movimento dei Poliziotti partecipa alla donazione

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha avviato con una raccolta fondi

per l’acquisto di materiale da consegnare direttamente al Direttore della Rianimazione, Dott. Antonio Marotta dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” e per delle associazioni onlus.

A tale iniziativa ha aderito il movimento dei poliziotti democratici e riformisti, composta da Amata Antonino; Cristina Zaccone; Calogero Tiranno; Concetta Indelicato; Lovetere Davide; Maurizio Volpe; Giuseppe Lalomia; Profeta Fabio, con a Capo il Segretario Generale Provinciale di Agrigento Alfonso Imbrò.

Tra le diverse attrezzature acquistate, necessarie al reparto, un video broncoscopio portatile compreso di monitor e 10 sonde con telecamera integrata. Con i fondi raccolti, inoltre, è stata estesa la donazione ad alcune associazioni “Banco Alimentare” a cui sono affiliate decine di enti locali in provincia tra cui il “Don Guanella”, la mensa della solidarietà e numerose tra parrocchie ed Onlus.

“La brillante e generosa iniziativa intrapresa dal nostro Questore Rosa Maria Iraci che ha visto la partecipazione volontaria di tutto il personale della Polizia di Stato, non poteva non vedere l’adesione immediata del Movimento dei Poliziotti democratici e Riformisti di Agrigento, da sempre sensibile ed in prima linea in simili iniziative, che ha deciso ad unanimità di donare il 50% dei contributi sindacali per un atto che oseremo definire dovuto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario dell’ospedale di Agrigento non dimenticando in questo particolare momento le indigenze delle famiglie bisognose della nostra città”. Cosi il Segretario Generale Provinciale di Agrigento Alfonso Imbrò. La nostra Organizzazione Sindacale rimarrà vigile alle esigenze degli operatori di Polizia che si onora di rappresentare, non perdendo mai di vista la realtà territoriale che ci circonda”.ha concluso Imbrò.