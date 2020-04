Campobello di Licata, nuovo agente della Municipale

E’ confermato che sarà immesso in servizio il 5 maggio prossimo il vigile urbano Fabio Riccio, dichiarato vincitore, per scorrimento di graduatoria, del concorso pubblico indetto dal Comune per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Prenderà servizio a seguito di mobilità esterna volontaria. Riccio si era classificato al secondo posto. Il primo arrivato è stato rinunciatario.

Giovanni Blanda