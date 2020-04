Continua instancabilmente, in tempo di covid-19, l’attività dei volontari della Misericordia di Campobello di Licata

In sinergia con l’amministrazione è stato attivato il Centro Operativo comunale di protezione civile COC) presso la sede della Misericordia ed è stato nominato responsabile per la gestione e il coordinamento delle attività di volontariato Salvino Montaperto. La Misericordia ha voluto rielaborare, alla luce delle esigenze della comunità, i propri servizi emanando, per meglio indirizzare i cittadini, un decalogo esplicativo su cosa fare e come usufruire dell’impegno dei volontari denominata: “La nuova carta dei Servizi”. Come meglio esplicato nel documento i volontari, oltre a garantire i soliti servizi, hanno messo a disposizione i mezzi dell’associazione per attivare il “carrello solidale e il cestino solidale che, grazie alla disponibilità degli esercizi di alimentari e delle botteghe della frutta, i cittadini possono donare qualcosa che i volontari ogni sera ritirano per poi essere distribuiti alle famiglie bisognose. A ciò si aggiungono anche i prodotti che gli stessi proprietari delle botteghe stanno copiosamente donando. Altra lodevole generosa iniziativi è quella dei panifici locali con il cosiddetto “Boccone della solidarietà”, dove ogni giorno mettono a disposizione una quantità di pane che i volontari ritirano e distribuiscono alle famiglie disagiate.

Anche il “banco del farmaco” è un importante impegno che quotidianamente i volontari dalle ore 8,00 e fino alle 20,00 garantiscono agli anziani e alle persone sole il ritiro del farmaco e la relativa distribuzione a domicilio. Fino a quando è possibile la Misericordia sta provvedendo a distribuire mascherine e nei giorni scorsi, grazie alla generosità di tanti cittadini e imprenditori locali, sono stati e continuano ad essere distribuiti uova di Pasqua e colombe Pasquali, così come acqua e succhi di frutta, soprattutto nelle famiglie in cui vi è la presenza di bambini. La Misericordia, inoltre, ha voluto rendere disponibile un conto corrente per le donazioni, al fine di acquistare anche prodotti per l’infanzia che non sono sufficientemente oggetto delle donazioni nei carrelli.

Sono circa 40 i volontari della Misericordia che, unitamente a diversi cittadini resisi disponibili, stanno garantendo la realizzazione del progetto, ha commentato Salvino Montaperto, e a loro deve andare il ringraziamento delle istituzioni e della comunità, perché pur consapevoli del dramma che stiamo vivendo e coscienti del rischio dietro ogni angolo, non hanno abbandonato la comunità, e come abbiamo avuto modo di constatare e discuterne con i volontari stessi, ha voluto concludere Montaperto, “il coronavirus ci sta lasciando anche qualcosa di positivo, ovvero un senso di appartenenza ad una comunità. Questo ci sta facendo riscoprire valori forse un persi strada facendo e ci sta insegnando il concetto di inclusione e soprattutto il sentimento dell’altruismo. Dopo questo momento, il patrimonio costruito di esperienze, passioni, impegno, dedizione e quant’altro, non deve e non può essere disperso e da qui bisognerà ripartire per un nuovo umanesimo”.

In riferimento all’attuale emergenza sanitaria, la Misericordia di Campobello di Licata, ha modificato i propri servizi in funzione delle nuove esigenze di cui necessita la comunità. Sono parecchi i volontari che, con senso di appartenenza alla stessa comunità e spirito di servizio verso i bisogni dei cittadini campobellesi, hanno deciso di intraprendere le iniziative in elenco

Servizio spesa, ritiro farmaci e consegna a domicilio

Ritiro farmaci presso farmacie territoriali ed ospedaliere dell’ASP ambedue servizi, riservato a chi ha più di 65 anni e non puoi uscire per motivi di salute e non ha nessuno che lo aiuti.

Servizio di trasporto sociale con mezzo per servizi di prima necessitàriservato a chi non ha nessuno che lo aiuti

Il “boccone” della solidarietàgrazie alla sensibilità dei panifici di Campobello che quotidianamente mettono una quantità di pane gratuitamente a disposizione che la Misericordia ritira e poi distribuisce alle famiglie bisognose.

Il Carrello della solidarietà

Il Cestino della solidarietà, grazie alla sensibilità dei commercianti che hanno consentito di mettere un carrello all’interno del proprio negozio, dove ognuno dona ciò che si sente di dare in favore dei bisognosi, la Misericordia con i propri volontari e quanti altri stanno collaborando attiverà un sistema di ritiro e di trasferimento al deposito dove saranno allestiti dei pacchi da far pervenire alle famiglie in stato di necessità.

Servizio di accompagnamento per cure ospedaliere ed ambulatoriali in favore dei soggetti immuno-depressi e ammalati oncologici. L’obiettivo è quello di consentire a questi soggetti di poter fruire di un mezzo e volontari debitamente attrezzati e dotati di dispositivi di sicurezza e comportamenti adeguati al fine di tutelare i soggetti più a rischio covid 19.

Servizio eccedenza 118l’associazione ha anche considerato che oltre al rischio covid 19, la comunità non è immune di richieste di interventi salva vita dove il fattore tempo è determinante, cosicchè i volontari abilitati hanno voluto anche continuare a salvare ancora delle vite umane mettersi al servizio dei loro bisogni.

Istituzione COC (Centro Operativo Comunale) all’interno della nostra sede con determina del Sindaco Giovanni Picone.

Ciò consentirà un coordinamento delle risorse in campo tra istituzione comunale a cui spetta la responsabilità e il volontariato.

Questo oggi non sarebbe stato possibile senza la grande disponibilità dei volontari impegnati, del coinvolgimento di tante altre associazioni che hanno collaborato con noi e naturalmente del Sindaco Giovanni Picone e la sua giunta, che si sono spesi senza risparmiarsi e che ci hanno messo a disposizione strumenti, uffici e uomini per organizzare al meglio la macchina della “solidarietà”. Riteniamo che questa grande squadra e tutti i protagonisti citati, stanno facendo di Campobello di Licata una delle città Siciliane se non Italiane con il più alto tasso di “comunità inclusiva”

DONAZIONI IN FAVORE DELLA MISERICORDIA DI CAMPOBELLO DI LICATA

IBAN IT58J0760116600000013119920

C.C.P. 13119920

CAUSALE: “CAMPOBELLO COMUNITA’SOLIDALE”

MISERICORDIA

Cell. 3397416104/ 0922877198