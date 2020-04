Emergenza Covid-19, Solidarietà da parte del Consorzio Gruppo Mundial

Solidarietà da parte del Consorzio Gruppo Mundial costituito da nove imprese di Licata, Palma di Montechiaro e Ispica operanti nel settore agricolo che ha acquistato un ventilatore polmonare da donare all’Azienda Ospedaliera di Licata. Il ventilatore è già stato consegnato per affrontare meglio l’emergenza causata dal coronavirus, con l’auspicio che non si debba usare mai. ”È una responsabilità che sentiamo nei confronti dell’intera comunità” dichiara il Dott. Domenico Raneri, presidente del Consorzio Gruppo Mundial. “Siamo una realtà italiana di imprenditori profondamente legati ai luoghi nei quali siamo nati e in cui operiamo. Siamo al fianco delle comunità e del territorio in questa delicata fase di emergenza. Sono onorato di comunicare che l’Assemblea dei Soci ha deciso di sostenere e ringraziare concretamente chi ogni giorno lavora per contrastare la diffusione e gli effetti del COVID19 mettendo al primo posto la salute dei concittadini. Con l’auspicio che presto ritorneremo tutti alla normalità. Con più energia di prima. Con maggiore consapevolezza, forza e orgoglio”.

Il Presidente Domenico Raneri