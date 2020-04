“La bambina non esce per rischio Coronavirus”: scoppia lite tra ex coniugi

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti all’interno di una abitazione della Città dei Templi in seguito ad una lite scoppiata tra due ex coniugi. Protagonisti della vicenda un uomo di 40 anni e l’ex compagna di 35 anni. Il motivo alla base del litigio sarebbe stata la volontà di vedere la figlia da parte del primo e il diniego della seconda perché spaventata dal fare uscire di casa la figlia per rischio di contagio da Covid-19. La donna ha chiamato le forze dell’ordine che, giunte sul posto e sentite le ragioni dei due contendenti, hanno riportato la calma.

