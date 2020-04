“Ti ascolto, ti aiuto”: il Comune di Sciacca avvia sportello sostegno psico-sociale

“Ti ascolto, ti aiuto” . Parte un nuovo servizio del Comune di Sciacca, che si aggiunge ad altri che in queste settimane sono stati attivati a seguito dell’emergenza coronavirus. Si tratta di uno sportello di supporto psicologico e sociale istituito dagli assistenti sociali del Pon Inclusione in carico al Settore Affari Sociali del Comune, a supporto del quale ci sono psicologi e psicoterapeuti liberi professionisti del territorio che collaboreranno gratuitamente.

Ne danno notizia il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

“Ti ascolto, ti aiuto” è un servizio gratuito. Per mettersi in contatto con gli psicologi e gli assistenti sociali dello sportello, basta chiamare il numero 337-1534058, dal lunedì al sabato. Da lunedì al venerdì lo sportello sarà attivo mattino e pomeriggio, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18; il sabato dalle ore 14 alle ore 18. Sul sito del Comune è stato pubblicato un avviso per potenziare il servizio che è completamente gratuito. Psicologi e assistenti sociali, iscritti negli appositi albi, che volessero dare la propria dispobilità all’attività dello sportello possono farlo, facendo pervenire richiesta su apposito modulo entro le ore 12 dell’8 aprile all’indirizzo email: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

“Il servizio ‘Ti ascolto, ti aiuto’ – spiegano il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – vuole offrire un sostegno psicologico e psicosociale ai cittadini, in un momento difficile e particolarmente stressante, che attiva emozioni diverse, di ansia, tristezza, senso di minaccia, rabbia, senso di costrizione e isolamento, e molti vissuti, spesso negativi e di disagio. E questo coinvolge tutti i cittadini, coppie, famiglie con bambini o adolescenti, o con bambini e ragazzi disabili, per cui la condizione di solitudine e isolamento appare ancora più faticosa. L’idea è quella di offrire un momento di ascolto a chiunque fatichi a gestire la tempesta emotiva di questi giorni, a chi si sente solo, a chi vive, in generale, una condizione personale di stress legata al periodo di isolamento e di quarantena. Il servizio è assicurato da professionisti impegnati da tempo nel supporto psicologico. Sarà garantita la privacy della persona, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge. È stato inoltre attivato un indirizzo mail sostegnocovid19comunedisciacca@gmail.com per tutti coloro che volessero anche solo raccontare come stanno vivendo questo momento di emergenza: la quotidianità, le emozioni, i pensieri. Chiunque lo richiedesse, verrà successivamente contattato”.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Gisella Mondino ringraziano i dirigenti comunali Venerando Rapisardi e Filippo Carlino per avere sostenuto e avviato il progetto con immediatezza, gli psicologi del territorio che hanno dato la loro generosa e gratuita disponibilità ad avviare lo sportello ed Eleonora La Cascia per avere realizzato il disegno della locandina che promuove il servizio.