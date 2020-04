Campobello di Licata, Misericordia: parte il servizio di accompagnamento per i pazienti oncologici

A seguito del ritorno in attivita’ del servizio di oncologia dell’ospedale b.ne lombardo di canicatti’, i volontari della misericordia hanno deciso di dare vita ad un nuovo servizio di accompagnamento con auto per i pazienti oncologici che hanno necessita’ di cure nel servizio specifico o nell’ambulatorio picc del servizio anestesia dello stesso presidio. Ad annunciarlo salvino montaperto, nella duplice veste di volontario della misericordia e responsabile del coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Infatti di comune accordo con il sindaco picone abbiamo pensato di offrire gratuitamente questo servizio al fine di organizzare un trasporto protetto con volontari esperti e auto attrezzata con presidi per il primo soccorso, inoltre ha specificato montaperto il mezzo alla fine di ogni trasporto cosi’ come avviene per tutti i mezzi della misericordia viene sottoposta ad un trattamento di sanificazione ad ozono di cui l’associazione si e’ dotata proprio per combattere il virus covid19. I soggetti interessati ha continuato montaperto a seguito delle terapie o delle medicazioni del dispositivo di accesso vascolare periferico che devono trattarlo settimanalmente, in questo modo sarebbero accompagnati sia per espletare i trattamenti che per le pratiche burocratiche e l’obiettivo, sarebbe duplice intanto offrire un servizio di qualita’ e nello stesso tempo proteggere i pazienti che per le loro patologie sono soggetti immunodepressi e quindi a maggior rischio infezioni. Anche se il servizio risulta insieme alle innumerevoli attivita’ di supporto alla collettivita’ poste in essere dai volontari molto impegnativo e dispendioso anche in termini economici, si confida nella generosita’ dei cittadini, per questo e’ stata lanciata anche una raccolta fondi proprio per far fronte alle esigue disponibilita’ di cui l’associazione e’ in possesso. Iban:it58j0760116600000013119920 intestato alla confraternita di misericordia di campobello di licata usando come causale: campobello comunita’ solidale.

