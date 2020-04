Emergenza Covid-19, Firetto: “servono misure eccezionali per i Comuni”

“Giustificato l’allarme del presidente dell’Anci, Decaro. Senza risorse i Comuni saranno prima o poi costretti a interrompere i servizi”. Lo ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che aggiunge: “Il Governo dovrà rispondere nell’immediatezza. Il tempo passa e noi sindaci siamo in prima linea a dover affrontare l’emergenza sanitaria e socio-economica, una condizione di cui non abbiamo alcuna responsabilità. A una situazione eccezionale devono seguire misure eccezionali. Senza nuove entrate non potremo più dare risposte ai cittadini. Occorre restituire dignità e capacità di azione ai Comuni, dignità soprattutto alle periferie del Paese, a quelle piccole realtà come Agrigento che stanno combattendo una battaglia senza precedenti, al fianco dei cittadini per la salute, per la sicurezza e per il sostegno a famiglie e imprese”.

