Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio invita alle donazioni di beni di prima necessità per le famiglie bisognose

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dr. Girolamo Alberto Di Pisa interviene sulle gravi difficoltà economiche di molte famiglie del territorio agrigentino, duramente colpite dall’emergenza Covid-19 che ha quasi azzerato tutte le attività considerate non essenziali. “E’ una crisi senza precedenti” dice il dr. Di Pisa “sulla quale ciascuno di noi deve intervenire secondo le proprie competenze e disponibilità. Il nostro Ufficio di Protezione Civile, grazie alla donazione della fondazione “Agireinsieme”, sta già provvedendo alla consegna di un certo quantitativo di beni di prima necessità ai Comuni che ne hanno fatto richiesta affinchè vengano donati alle famiglie bisognose, ma è chiaro che serve uno sforzo maggiore, oserei dire senza precedenti, per dare corpo alla solidarietà nei confronti di chi è stato messo letteralmente in ginocchio dalle conseguenze di questa epidemia. Mi appello alla sensibilità e alla generosità dei nostri maggiori imprenditori e di chi in genere può permettersi un atto di solidarietà nei confronti di quanti oggi sono in questa situazione”.

In effetti sin dall’inizio della crisi conseguente all’emergenza Covid-19 sono giunte numerose segnalazioni all’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio sulle difficoltà in cui versano molte famiglie nei vari comuni della provincia. Ricordiamo a tutti coloro che vorranno donare beni di prima necessità che è attivo il numero telefonico per le emergenze: 3336141869 della stessa Protezione Civile. Le eventuali, ulteriori dazioni saranno successivamente consegnate ai Centri Operativi Comunali che ne faranno richiesta.