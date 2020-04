Il Comune di Cattolica Eraclea dona Uova di Pasqua ai bambini delle scuole

Uova di Pasqua ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Cattolica Eraclea. Un piccolo, grande gesto da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Santo Borsellino, che in un momento di grande difficoltà ha voluto pensare ai più piccoli della comunità. “Quest’anno vista la situazione che stiamo vivendo, io e tutta l’amministrazione comunale, doneremo delle uova di Pasqua ai nostri piccoli cittadini della scuola d’infanzia e primaria.Per regalare loro un momento di gioia e di felicità e per ricordare che molto presto, se avremo pazienza, torneremo alla vita di prima a giocare, divertirci e stare in compagnia. Un piccolo gesto per mostrare tutta la nostra gratitudine ai nostri piccoli per i sacrifici che stanno facendo.Grazie! Restiamo a casa. Buona Pasqua!” ha dichiarato il sindaco.

loading..