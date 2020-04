Minacce alla sorella: giudice dispone allontanamento

Avrebbe minacciato ripetutamente la sorella, utilizzando anche oggetti contundenti. Per questo motivo il gip del Tribunale di Agrigento Luisa Turco ha disposto nei confronti di un cinquantenne agrigentino l’allontanamento dall’abitazione con conseguente sistemazione in un centro per disabili psichici. Nei prossimi giorni lo stesso giudice dovrà sciogliere la riserva sulla richiesta avanzata dal sostituto procuratore della Repubblica Gloria Andreoli su eventuale perizia psichiatrica.

loading..