Nuovo caso di Coronavirus a Canicattì

Sesto caso di Coronavirus a Canicattì. A darne notizia, in serata, il primo cittadino Ettore Di Ventura.

“Mi è giunta pochi minuti fa la conferma del sesto caso di positività al Covid19 nella nostra Città.Si tratta di un soggetto in ottime condizioni salute postosi immediatamente in isolamento dopo aver avuto la certezza di essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo. Immediatamente ho contattato telefonicamente il nostro concittadino che mi ha rassicurato sul suo stato di salute e sulle misure precauzionali adottate durante l’isolamento domiciliare che ha rigorosamente effettuato.Come sempre a nome di tutta la cittadinanza rivolgo un caloroso augurio di pronta guarigione.Anche in questo caso verranno monitorati dall’asp e dalle forze dell’ordine tutti i contatti sociali al fine di rispettare i protocolli del caso.” ha concluso il sindaco.