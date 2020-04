Porto Empedocle, il supermercato “Il centesimo” dona buoni spesa per famiglie in difficoltà

In questi giorni di particolare difficoltà si sta rivelando di fondamentale importanza la sinergia tra gli Enti Pubblici a lavoro in prima linea e i gestori delle attività rimaste aperte e la solidarietà soprattutto nel settore dei generi alimentari.

“In quest’ottica abbiamo apprezzato l’iniziativa della nota catena di supermercati “Il Centesimo” che ha esteso la sua iniziativa sociale anche nella città di Porto Empedocle, dichiara la Sindaca Ida Carmina.

L’azienda rappresentata nello specifico dal dott. Gioacchino Polizzi, ha dunque oggi consegnato 500 buoni spesa da 20 euro ciascuno da distribuire alla popolazione fortemente disagiata e danneggiata in questo momento storico.Un gesto solidale che apprezziamo e a cui Tali buoni saranno destinati alle situazioni più difficili ed emergenziali per le quali chiederemo ausilio a tutte le parrocchie della nostra città affinché in modo ancor più capillare si possa dar maggiore ristoro alle famiglie che ne necessitano.

In isolamento o al centro operativo, in video conferenza o sul campo continuiamo incessantemente a lavorare per la nostra città” .

