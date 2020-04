Sciacca, attivato il Punto Unico dei Soccorsi per enti no profit

Il Comune di Sciacca ha attivato il Punto Unico dei Soccorsi. Ne dà comunicazione in sindaco Francesca Valenti con un avviso pubblico con cui invita le associazioni, i gruppi di volontariato e gli enti no profit a manifestare la propria adesione al fine di garantire a tutti i cittadini in difficoltà l’omogeneità di trattamento e un’equa distribuzione degli alimenti e dei beni di prima necessità disponibili.Le associazioni, i gruppi di volontariato e gli enti no profit, con l’adesione, si impegnano a mettere in rete le eventuali proprie risorse di beni alimentari e beni di prima necessità da destinare alla funzione assistenziale e sociale, per soddisfare i bisogni dei nuclei familiari già in carico e dei nuovi nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi economica determinata da Covid-19.Gli interessati dovranno aderire compilando il modulo allegato all’avviso, da inviare entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2020 all’email ufficiogabinetto@comunedisciacca.it

