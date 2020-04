Scosse di terremoto in mare nelle ultime 24 ore fra Calabria e Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:52 di ieri davanti la costa sudorientale della Sicilia, al largo di Siracusa.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 19 km di profondità ed epicentro 80 km a sud del capoluogo siciliano. Non si segnalano danni a persone o cose.

Si tratta dell’ennesimo terremoto di una serie registrati in 48 ore in mare nel Sud Italia e di Sicilia anche se non tutti localizzati nella medesima area.

Il primo di questi terremoti è stata registrato alle 2,20 del 9 aprile nel Mar Tirreno meridionale di fronte alle coste calabre ed ha avuto una intensità 2 nella scala Richter.

Un’altra scossa è stata registrata alle 19,15 di ieri al largo delle coste palermitane ad una profondità di 31 chilometri sotto la crosta terrestre e con intensità 2.2 ma seguito da una scossa di intensità 2.4 poco dopo, alle 19,29

Poi la scossa siracusana di intensità 3.3 ma a mezzanotte e 40 della notte appena trascorsa un’altra scossa nel mare di Palermo di intensità, stavolta, 2.7