Società veneta dona 5 mila mascherine a Lampedusa

Cinquemila mascherine per la protezione individuale sono state donate ai cittadini di Lampedusa e Linosa dalla società cooperativa Nova Facility di Treviso: saranno distribuite gratuitamente dal Comune.

“Si tratta di strumenti fondamentali, a volte difficili da reperire, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – dice il sindaco Totò Martello – ringrazio il presidente della Nova Facility, Gian Lorenzo Marinese, per questo gesto di concreta solidarietà nei confronti della nostra comunità”.

“Ci siamo attivati per distribuirle direttamente a chi ancora non ne possiede o ne ha comunque bisogno – aggiunge Martello – in ogni caso possono le mascherine essere ritirate gratuitamente nei locali del Comune, in via Vittorio Emanuele, negli orari di apertura al pubblico degli uffici”.