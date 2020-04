Agrigento, tenda pre triage spostata sul piazzale dell’Ospedale

L’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha effettuato lo spostamento della tenda montata nei giorni scorsi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il personale dell’Ufficio di Protezione Civile, coordinato dal funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo, ha completato in tempi brevissimi il montaggio della tenda (messa a disposizione dall’Associazione Giubbe d’Italia di Santa Elisabetta) sul piazzale dell’ospedale in corrispondenza dell’ingresso principale.

Si tratta di una struttura d’appoggio al presidio sanitario per l’effettuazione dei tamponi, per il prelievo dei campioni biologici e la diagnosi del coronavirus. Un’operazione richiesta dalla direzione sanitaria del San Giovanni di Dio e prontamente recepita e autorizzata dal commissario straordinario del Libero Consorzio dr. Girolamo Alberto Di Pisa.Lo spostamento si è reso necessario per una miglior gestione del supporto alle eventuali operazioni di effettuazione dei tamponi stessi.