Alessandria della Rocca, anziano si perde in campagna: ritrovato dai Carabinieri )

Era scomparso nella giornata di ieri in mezzo alle campagne di Alessandria della Rocca smarrendo la strada di ritorno mentre era intento a raccogliere asparagi. Brutta disavventura per un anziano agrigentino Giuseppe Macaluso, 82 anni, che, per fortuna, è stato ritrovato nella mattinata di oggi dai carabinieri della Compagnia di Cammarata, guidata dal capitano Sabino Dente, che già ieri avevano avviato le ricerche con un corposo dispiegamento di mezzi e l’ausilio anche di un elicottero.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto un grande spavento.