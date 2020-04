Campobello di Licata, pronti i voucher spesa

Atti della Pubblica amministrazione, sotto la guida del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, per fronteggiare e contenere l’attuale difficile emergenza sanitaria. Il Comune ha affidato alla ditta “Myo” di Poggio Torriana, per la spesa di 597, 80 euro, per l’acquisto di mascherine. Per euro 60, decisa inoltre la spesa per l’acquisto di settemila buoni alimentari presso la ditta “Casuccio Tipografia”, di Valentina Rita Casuccio. “Il programma dei pagamenti – conferma la civica amministrazione – è compatibile con gli stanzianti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Giovanni Blanda