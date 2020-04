Coronavirus: nuovi casi a Sciacca, Campobello di Licata, Menfi e Ravanusa

Nuovo report diffuso dall’Asp di Agrigento, che fa riferimento alla giornata dell’11 aprile, in materia di Coronavirus. Secondo l’azienda provinciale sanitaria, i cui numeri possono essere in “differita” con quelli forniti ad esempio dalla Regione Siciliana (sono 120), ci sono 108 casi accertati di Coronavirus in provincia di Agrigento su un totale di 2104 tamponi effettuati.

La novità principale è rappresentata da un aumento dei casi di contagio a Sciacca, che da ventidue sale a ventitré, a Campobello di Licata, che da cinque sale a sei, e Ravanusa. In quest’ultimo caso l’Asp di Agrigento, nell’odierno bollettino, segnala tre casi ma il primo cittadino Carmelo D’Angelo nel pomeriggio ne ha annunciato un quarto. Un nuovo caso anche a Menfi dove da dieci si è passati ad undici casi.

Si segnala anche un aumento dei guariti, dai sei di ieri ai nove di oggi, compreso il primo caso di guarigione ad Agrigento con un giovane, tra i primi positivi al Covid-19, che è risultato completamente guarito.

Andiamo con i numeri comune per comune. Agrigento (12); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (6); Canicattì (5); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (11); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (9); Porto Empedocle (5); Raffadali (3); Ravanusa (3); Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (23); Siculiana (1).

Undici (11) i pazienti agrigentini positivi ricoverati: cinque a Caltanissetta, due a Partinico e uno rispettivamente a Messina, Marsala, Enna e Caltagirone. Tre i soggetti dimessi e che dovranno effettuare la quarantena. Settantacinque (75) le persone in quarantena obbligatoria Nove (9) le persone guarite completamente. Dieci (10), purtroppo, i decessi.