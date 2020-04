Gli psicologi dell’età evolutiva del Centro Studi Martha Harris a servizio di genitori, bambini ed adolescenti

E’ emergenza Coronavirus e tutti abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita.

Il mutamento della quotidianità e l’impossibilità di uscire da casa possono essere dei fattori altamente stressanti per le fasce più giovani della popolazione.

Le psicologhe e le psicoterapeute dell’età evolutiva, appartenenti al Centro Studi Martha Harris di Palermo, mettono a disposizione dei genitori di bambini ed adolescenti, un servizio di consulenza telefonica gratuita.

L’attuale situazione sollecita una maggiore attenzione alle difficoltà educative e relazionali.

Il servizio sarà attivo fino al termine delle restrizioni messe in atto per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Sarà garantita la dovuta attenzione alla privacy ed al trattamento dei dati personali, come da normativa vigente (Regolamento UE 2016/679).

Questi i numeri che è possibile contattare: Valeria Augello, 328 6214651 (Palermo); Giusy Cafieri 339 30000636 (Rende, Cs); Maria Cortese 320 5705086 (Caltanissetta); Maria Letizia De Gregorio 338 4901154 (Palermo); Serena Di Marzo 338 2500802 (Palermo); Lara Di Venti 347 5284753 (Enna); Francesca Ferro 371 3374264 (Palermo); Simona Guarino 333 3431505 (Siracusa); Maria Luisa Mondello 328 6280462 (Palermo); Giuliana Naccari 342 8031271 (Palermo); Elisa Pellegrino 349 4957547 (Palermo); Josè Prezzemolo 328 9335321 (Palermo); Roberta Rosini 349 6152475 (Palermo); Alice Sprini 338 1970619 (Palermo); Daniela Villa 338 9514969 (Palermo).

Si prega di contattare attraverso messaggio (sms o whatsapp) per stabilire giorno e orario della consulenza telefonica.

Il Centro Studi Martha Harris nasce a Roma nel 1988 come centro di formazione di personale specializzato nel campo della psicoanalisi infantile e di operatori sociali sensibilizzati ai problemi dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie.

L’Associazione si propone di mantenere viva la memoria e l’esperienza di Martha Harris, al cui contributo si devono la diffusione e la crescita, in Italia, di esperienze di studio e di lavoro sullo sviluppo della personalità e dell’interazione.