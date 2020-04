Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa: La scuola attraverso la Didattica a distanza

La scuola, attraverso la DAD – Didattica a distanza – , che si e’ manifestata come presenza costante e necessaria nel vissuto quotidiano 2020, è entrata virtualmente nelle case di tantissime famiglie di Ravanusa. In tempi molto brevi l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa, diretto dal Dirigente Scolastico Francesco Provenzano, si è attivato in modo efficace ed efficiente, utilizzando le piattaforme elettroniche come Webex Meet , Microsoft, Zoom Meetings , video – registrazioni e chat di gruppo, al fine di assicurare il diritto all‘ istruzione, costituzionalmente garantito, anche in condizioni di criticità, secondo questa esperienza didattica senza precedenti. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con i docenti, le famiglie, gli studenti e il personale ATA, ha promosso, sostenuto e incentivato pedagogicamente e professionalmente la nostra “comunità educante” in senso pluridirezionale, allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano dell‘ Offerta Formativa della scuola e sperimentare e attuare un “Progetto-scuola” innovativo, in grado di migliorare e valorizzare le competenze trasversali dei nostri studenti, destinati a diventare cittadini attivi del nostro tempo!

Prof.ssa Carmina Maria Pia