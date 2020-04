Campobello di Licata, concessione di un contribuito economico per l’acquisto di buoni mensa

C’è il Covid -19, ma si riparla di refezione scolastica a Campobello di Licata. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha deliberato la concessione di un contribuito economico per l’acquisto di buoni mensa. Per ogni buono mensa si riceverà un contributo pari ad 3 euro per il primo figlio, 2 euro per il secondo genito o per più utenti, in ragione della spesa sostenuta e documentata dai versamenti. La Pubblica amministrazione ha già affidato il servizio, in via temporanea ed in concessione, alla società “Bar Pizzeria Paradise”, di Giovanni Grova e Carmelo Fontana.

Giovanni Blanda