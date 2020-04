Coronavirus, niente “arrustuta” alla Favorita, parco blindato a Pasqua e Pasquetta

Niente “arrustuta” di Pasqua e Pasquetta alla Favorita di Palermo che sarà blindata e presidiata dalla forze dell’ordine. Lo ha detto il sindaco di Palermo, impegnato in questi giorni in un’opera di convincimento nei confronti dei palermitani. Sono ancora troppi i cittadini in giro per la città e il primo cittadino non smette di “ordinare” di stare a casa.

Per scongiurare assembramenti il polmone verde di Palermo resterà off limits nei due giorni delle festività pasquali che per i palermitani significano grosse mangiate, festa e divertimento all’interno della Favorita. Il parco della Favorita durante le festività, soprattutto a Pasqua, è preso d’assalto da tanta gente che trascorre la giornata all’aperto organizzando pic nic e grigliando carne.

Per quest’anno ne dovranno fare a meno. “La Favorita sarà chiusa e presidiata sabato, domenica e lunedì di Pasqua. Nessuno potrà entrare o attraversarla”, dice Leoluca Orlando su Twitter. Per l’occasione “sarà rafforzata negli stessi giorni la vigilanza del Foro Italico”, aggiunge il sindaco.