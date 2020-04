Coronavirus, nuovi casi a Porto Empedocle e Menfi: tutti i numeri

Nuovo report diffuso dall’Asp di Agrigento in materia di Coronavirus nella nostra provincia. I dati, lo ricordiamo sempre, possono essere soggetti a continue variazioni e in “differita” rispetto al rilevamento di altri enti quale la Regione Siciliana. Per l’azienda provinciale sanitaria agrigentina i casi accertati di Covid-19 sono 110 su un totale di 2316 tamponi effettuati.

La novità principale è rappresentata da un aumento dei contagi a Porto Empedocle, che da cinque casi passa a sei, e da Menfi, che da undici passa a dodici. Sempre secondo l’Asp di Agrigento sono 6 i casi a Campobello di Licata mentre il sindaco Giovanni Picone, che è intervenuto ieri sera affermando di aver sentito la stessa Asp, ne conferma 5.

Questi i dati comune per comune: Agrigento (12); Aragona (1); Caltabellotta (1); Camastra (1); Campobello di Licata (6); Canicattì (5); Favara (4); Lampedusa (1); Licata (8); Menfi (12); Montallegro (1); Naro (1); Palma di Montechiaro (9); Porto Empedocle (6); Raffadali (3); Ravanusa (3); Ribera (8); Santa Margherita Belice (3); Sciacca (23); Siculiana (1).

Undici (11) i pazienti agrigentini positivi ricoverati: cinque a Caltanissetta, due a Partinico e uno rispettivamente a Messina, Marsala, Enna e Caltagirone. Tre i soggetti dimessi e che dovranno effettuare la quarantena. Settantasette (77) le persone in quarantena obbligatoria Nove (9) le persone guarite completamente. Dieci (10), purtroppo, i decessi.

Le novità dell’ultima ora sono rappresentate da un miglioramento delle condizioni di un paziente 56enne di Porto Empedocle, ricoverato in terapia intensiva a Caltanissetta, e la guarigione di un’anziana di Montallegro che oggi è rientrata a casa.