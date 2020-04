Licata, attivato servizio prestito di libri a domicilio

Nell’ambito delle varie iniziative poste in essere al fine di invogliare sempre più la cittadinanza a stare in casa e, così, meglio contrastare l’espansione del coronavirus, l’Amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del servizio prestiti a domicilio di libri che fanno parte del ricco patrimonio della biblioteca “Luigi Vitali”.

Annualmente la sede della biblioteca comunale di Piazza Matteotti, è meta di diverse centinaia di cittadini, di ogni età, che usufruiscono sia del servizio consultazione, lettura e ricerca sul posto, che di prestiti.

Con questa iniziativa si intende mettere a disposizione, di chi ne farà richiesta, una selezione di libri che possano fare da compagnia a chi è costretto a rimanere in casa.

E perché il progetto possa avere luogo l’esecutivo, con apposita direttiva indirizzata al Responsabile dell’Area Cultura e a quello del servizio biblioteca, ha disposto l’attivazione di un servizio di consultazione online dei testi che possono essere dati in prestito agli utenti, previa apposita richiesta, anche telefonica, con consegna a domicilio, almeno una volta a settimana, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di associazioni di volontariato.

Il servizio, non cesserà con la fine del periodo legato all’emergenza Covid-19, ma proseguirà anche dopo l’emergenza a favore di chi, residente a Licata, è abitualmente impossibilitato ad uscire e, quindi, a recarsi in biblioteca. “L’iniziativa – si legge tra l’altro testualmente nella direttiva che reca la firma del Sindaco Giuseppe Galanti e dell’Assessore alla cultura Violetta Callea – intende costituire un messaggio di vicinanza ai tanti affezionati lettori della biblioteca comunale e a tutti i cittadini, invitandoli ad approfittare della situazione che stiamo vivendo per immergersi gratuitamente nella lettura di libri presenti nella nostra biblioteca comunale, vivendo storie, immagini, luoghi, personaggi e vicende nella tranquillità della propria abitazione”.