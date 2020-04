Tamponi su persone rientrate a Favara: 118 negativi, attesa per altri esiti

Buone notizie da Favara. Sono arrivati gli esiti di alcuni tamponi effettuati sulle persone che sono rientrate in paese dopo il 14 marzo e che, per ordinanza del presidente della Regione Siciliana, sono stati obbligatoriamente sottoposti a test per il rilevamento da Covid-19. Attualmente sono 606 le persone registrate al portale dell’Asp di Agrigento e ben 118 sono risultate negative. Una buona notizia che però non deve far abbassare la guardia in attesa di altri risultati.

