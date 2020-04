A volte quel testa di Gaz… come riesce a stupirmi

Parole che fanno riflettere, un pugno allo stomaco, una riflessione che abbraccia tutti in questo momento complicato per il nostro paese.

Sono pensieri ad alta voce di Riccardo Gaz, voce di radio vela, nonchè inviato del tg zero di Radio Capital. Un breve video pubblicato sul suo profilo fb, video diventato virale grazie anche a Clizia Incorvaia, concorrente del gfvip, che ha condiviso sulla sua pagina instagram che vanta mezzomilione di followers

https://www.instagram.com/riccardogaz