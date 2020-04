Burgio, consiglio comunale riunito online approva bilancio

A Burgio l’amministrazione non si è persa d’animo e, nonostante l’emergenza sanitaria in atto e le restrizioni anti-contagio, le attività istituzionali del Comune non si sono fermate e il sindaco Francesco Matinella ha trasferito online il consiglio comunale approvando rendiconto e bilancio di previsione. “Una modalità di lavoro ottimale, senza alcun imprevisto e che ci ha permesso di tenere un consiglio comunale di oltre due ore che ha approvato non solo il rendiconto 2019, ma anche il bilancio di previsione 2020-2022, siamo tra i primi in Sicilia ad approvarlo e ciò ci rende orgogliosi e grati ad Asmel per la piattaforma offerta”. La complessa fase di emergenza sanitaria che tutta Italia sta affrontando ha rischiato, infatti, di paralizzare i lavori dei Comuni.

Lavori che resta, invece, fondamentale mandare avanti soprattutto per garantire ai cittadini misure idonee ad evitare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus e gestire nel migliore dei modi l’emergenza in corso continuando ad assicurare i servizi necessari alla popolazione. Le attività istituzionali online a Burgio sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola. “C’era anche – continua il sindaco – un’ampia platea di cittadini collegata per assistere al consiglio comunale, questa modalità di lavoro istituzionale a distanza consente infatti anche di rendere pubbliche le sedute, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza”. Relativamente alla situazione relativa al coronavirus all’interno del Comune il sindaco dichiara: “Per fortuna attualmente non risulta alcun positivo, abbiamo persone in isolamento per precauzione in quanto arrivate qui dal nord Italia. La nostra cittadinanza sta rispondendo bene alle misure restrittive e questo week-end di Pasqua sarà decisivo”.

La rete dei Comuni associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare tutti gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico, consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori locali.