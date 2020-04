Chiama Carabinieri dal Nord, “Mia madre è caduta ed è ferita”: salvata

E’ stata una chiamata del figlio, bloccato in nord Italia per via delle disposizioni del governo che impediscono gli spostamenti se non per comprovati motivi al fine di contenere la diffusione del Covid-19, a chiamare i Carabinieri e avvisarli di quanto stesse succedendo.

Una pensionata di Agrigento, ultrasettantenne, è stata soccorsa e salvata dai Militari dell’Arma che l’hanno trovata stesa sul pavimento del suo appartamento nel centro storico della Città dei Templi.

La donna era caduta due giorni fa e, rimasta ferita e dolorante, non ha potuto più rialzarsi. Il figlio, visto che la madre non rispondeva al telefono, ha pensato bene di rivolgersi al 112.

Sul posto sono giunti gli uomini del Nucleo Radiomobole che hanno prestato le prime cure alla donna e, chiamato l’ambulanza.

L’agrigentina è stata successivamente condotta all’ospedale San Giovanni di Dio.

Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione.