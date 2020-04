Coppia di amanti sorpresa in auto dai Carabinieri, la multa è di 800 euro

I Carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al controllo delle rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 2 persone, in ottemperanza alle disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020.

L’uomo ed una donna sono stati multati in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, poiché appartenenti a comuni diversi distanti della provincia ed a nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari in auto a consumare una rapporto sessuale in pieno giorno intorno alle ore 10.30 del mattino.

La coppia è stata multata con 800 euro.