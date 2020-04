Esplode una bombola e sventra una abitazione, feriti il sacrista della Chiesa e il suo cane

Esplode la bombola del gas in un’abitazione di Modica e rimangono feriti il proprietario e il suo cane.

E’ avvenuto invia Vanella al civico 72 in un’area di campagna del comune di Modica.

Le condizioni dell’uomo, un sacrista della Chiesa Madre di 50 anni (proprio ieri era il suo compleanno), sono apparse critiche ai sanitari dell‘Ospedale ‘Maggiore’ di Modica soprattutto per le gravi ustioni che presentava, pertanto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco insieme al 118. Proprio i pompieri dovranno accertare le cause dello scoppio che, da una prima analisi, sembrano comunque accidentali.

Nonostante l’esplosione sia avvenuta in una zona non centralissima il boato è stato udito in tutto il comprensorio ed un’alta scia di fumo sollevatasi è rimasta visibile dalla gran parte del comprensorio modicano per oltre un’ora creando apprensione.

L’abitazione è stata sventrata su un fianco a testimonianza della forza dell’esplosione