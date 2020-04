Sciacca, la Protezione Civile consegna tablet per gli alunni

Consegna tablet agli alunni di Sciacca. È una delle attività coordinate e gestite dal Comune di Sciacca attraverso gli operatori della Protezione Civile che da settimane operano in raccordo con le Istituzioni per fronteggiare le varie emergenze legate alla pandemia da coronavirus.

“In questi giorni – rende noto l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino – si sta andando nelle case degli alunni a consegnare uno strumento tecnologico di fondamentale importanza per la didattica, per garantire a tutti il diritto allo studio con supporti moderni e più efficienti. E lo facciamo in sicurezza, con i nostri infaticabili operatori, raggiungendo chi ha bisogno e fatto richiesta di questi supporti. Sono tablet dati in comodato d’uso che le scuole hanno potuto acquistare con i fondi del Ministero dell’Istruzione”.