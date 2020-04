“Stavo facendo una passeggiata al mare”: 4 sanzioni a Porto Empedocle

Durante tutte queste festività, in occasione della celebrazione della Santa Pasqua, sono continuati senza soluzione di continuità i controlli degli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle al Comando del Capitano di Fregata Gennaro Fusco, al fine di tutelare la popolazione dal propagarsi del Coronavirus. Infatti l’attuale scenario di diffusione epidemiologica impone la necessità di intensificare al massimo, soprattutto in occasione di queste festività, i servizi disposti dalla Questura di Agrigento al fine garantire il rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza previste dall’attuale quadro normativo.

In relazione a ciò i militari dell’intero Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, con le sue articolazioni territoriali di Lampedusa, Sciacca e Licata, in questi giorni stanno effettuando senza sosta dei pattugliamenti al fine di evitare organizzazioni estemporanee di iniziative sulle spiagge dei litorali, o spostamenti verso le abitazioni diverse dalla principale.

Diverse decine sono stati i militari impiegati a tale scopo, sia con mezzi terrestri che navali per il pattugliamento della costa, sono stati gia effettuati decine di controlli ed è stato contastato un sostanziale rispetto delle regole, anche se in alcuni casi c’è chi non ha resistito al tempo favorevole di questi giorni.

Nella sola giornata della domenica di Pasqua sono stati elevati n° 4 verbali per inottemperanza alle disposizioni previste dal Dpcm del 25 Marzo 2020 in tema di misure di contenimento del Virus COVID 19. Gente irresponsabile che, ha preferito andare a fare una passeggiata al mare, mettendo a repentaglio la vita altrui e potendo generare possibile contagio.

Tali soggetti sono stati puniti con verbale amministrativo con il pagamento di una somma da € 400 a € 3000.La Capitaneria di Porto Empedocle, in ottemperanza alle disposizioni di legge italiane è molto sensibile alla tutela della popolazione locale e continuerà nei prossimi giorni la propria attività di repressione e contrasto di eventuali comportamenti illeciti.