Agrigento, confusione per il ritiro dei buoni spesa: la denuncia del consigliere Borsellino

“Alla luce delle segnalazioni che ci pervengono dai cittadini, documentate con foto e video chiediamo al Sindaco ed all’assessore con delega alla polizia locale di intervenire immediatamente, creando un sistema di controllo che non metta a rischio contagio coloro che attendono ore ed ore per il ritiro dei buoni spesa”.

Lo dichiara il presidente allo sviluppo economico-personale e servizi comunali Salvatore Borsellino, che aggiunge: “La gente non va nei cimiteri a trovare i propri defunti rispettando le direttive e le varie misure restrittive messe in atto dal governo, per questo ci ha pensato lei Sindaco a nome della Città. Nel ringraziarlo per il gesto che abbiamo visto in tutti i giornali on line e le TV locali, le chiedo a nome dei nostri concittadini di intervenire immediatamente al fine di evitare questi assembramenti, facendo rispettare le misure che il governo ha imposto a tutta la nazione,prima che sia troppo tardi.Il sottoscritto rimane a vostra completa disposizione. Sindaco se vuole facciamo come De Luca: andiamo insieme a far rispettare le regole proteggendo i nostri concittadini”.