Campobello di Licata, cocaina e 13 mila euro in contanti: arrestati padre e figlio

Blitz nella notte a Campobello di Licata dove i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Vitobello, hanno arrestato padre e figlio trovati in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e ben tredici mila euro in contanti. In manette sono finiti padre e figlio.

La scorsa notte l’operazione dei carabinieri agrigentini coordinati dalla Procura di Agrigento con il fascicolo d’inchiesta nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro. Il provvedimento di cattura è stato firmato dal giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella.

I due indagati sono difesi dagli avvocati Angela Porcello e Salvatore Manganello.