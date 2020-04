Canicattì, controllo del Territorio da parte delle pattuglie della Polizia Municipale

Interessante la sintesi che si trae dalle relazioni di servizio delle pattuglie della Polizia Municipale che, per disposizioni della Questura di Agrigento, sono state impegnate con turni 8-14, 14-20 nel controllo del territorio insieme ai militari delle Forze dell’Ordine.

Le attività di controllo sono state maggiormente intensificate dallo scorso 9 aprile, giorno in cui sono state fatte verifiche su 121 persone e 137 esercizi commerciali,.

Questi gli ulteriori dati: venerdì 10 sono state 133 le persone controllate e 88 gli esercizi commerciali; sabato 11 aprile, 118 persone controllate e 37 esercizi commerciali; domenica 12, 48 persone controllate mentre lunedì 13 i controlli hanno riguardato 66 persone con l’elevazione di 2 sanzioni per violazioni alle prescrizioni del DPCM anti diffusione epidemia Covid 19.

“Dai numeri scaturiti dalle relazioni di servizio della Polizia Municipale – commenta l’assessore al ramo, Fabio Di Benedetto – tutto sommato registriamo un comportamento piuttosto responsabile da parte dei nostri concittadini, segno di maturità, di civiltà e di interesse alla Salute della Collettività.” “Occorre continuare a mantenere questi atteggiamenti saggi – aggiunge il sindaco Ettore Di Ventura – perché è l’unico sistema per contenere i numeri ed evitare che il contagio si propaghi all’interno della nostra Comunità. Restare a casa e rispettare le misure di sicurezza è un atto d’amore verso i soggetti più deboli, nonché la base per una ripresa più veloce e, speriamo, meno dolorosa per tutte le attività che, a causa di queste restrizioni, stanno vivendo un periodo difficile. Insieme ce la faremo”.