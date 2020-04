Confesercenti scrive a Camera di Commercio Sud Est Sicilia “Voucher Garanzia a sostegno delle imprese”

Un intervento straordinario del sistema camerale per sostenere le imprese in questo difficile momento storico, mettendo a disposizione almeno 1 milione di euro per rafforzare il fondo rischi del sistema Confidi e per istituire “Voucher Garanzia” per la concessione di contributi a fondo perduto. La richiesta è stata recapitata questa mattina ai vertici della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e porta la firma congiunta del commissario straordinario di Confesercenti Catania, Michele Sorbera e dei presidenti di Confesercenti Ragusa, Luigi Marchi e di Confesercenti Siracusa, Giuseppe Vasques.

“C’è bisogno di interventi di eccezionale portata che richiedono anche al Sistema Camerale – scrivono i tre dirigenti di Confesercenti – azioni che consentano iniziative di maggior supporto delle imprese”. Un intervento previsto dall’art. 125 comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e che potrebbe concretamente aiutare le imprese ad ottenere liquidità, coinvolgendo i principali Confidi e il sistema Bancario.

In particolare, Confesercenti chiede di utilizzare le risorse per attivare due azioni: il rafforzamento del fondo rischi dei Consorzi Fidi operanti in Sicilia con l’obbiettivo di aumentare la percentuale di garanzia offerta al sistema bancario, così da facilitare l’accesso al credito delle aziende; e l’istituzione di “Voucher Garanzia” per la concessione di contributi a fondo perduto a copertura del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un Confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati.

“In momenti come questo – scrivono Sorbera, Marchi e Vasques – è assolutamente indispensabile far sentire a tutte le realtà economiche la vicinanza della Camera di Commercio, con azioni concrete volte a supportare e garantire la continuità delle imprese”. Alla Camera di Commercio Sud Est fanno capo oltre 200 mila imprese.