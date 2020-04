Evade dai domiciliari 11 volte e infastidisce i vicini, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e del Commissariato San Cristoforo di Catania, impegnato nell’attività di controllo del territorio, ha arrestato un uomo di 42 anni, accusato del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo era stato arrestato pochi giorni addietro poiché in preda a uno stato di ubriachezza era uscito dalla sua abitazione ed aveva aggredito dapprima i vicini di casa e successivamente i poliziotti intervenuti, causando a questi ultimi svariate contusioni.

Nello specifico, nel pomeriggio aveva ricominciato ad infastidire i condomini, che pertanto avevano richiesto di nuovo l’intervento della polizia. Gli operatori giunti tempestivamente sul posto constatavano che l’uomo si trovava in strada, distante dalla sua abitazione in compagnia di un altro soggetto, e tentava di giustificarsi riferendo di essere appena rientrato dall’ospedale.

Tuttavia, attraverso gli accertamenti esperiti tramite Sala Operativa si appurava che lo stesso era stato dimesso alcune ore prima, come da referto medico acquisito, per cui il suo comportamento non era giustificato.

A seguito di ciò, l’uomo, responsabile dell’undicesima evasione, veniva arrestato e su disposizione del P.M. di turno ricollocato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Inoltre veniva sanzionato in via amministrativa per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal DL 19/2020 per il contenimento del contagio da Covid-19.